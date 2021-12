Omicron : le nombre de cas flambe, mais ne devrait plus être la mesure principale

(Boursier.com) — Les nouvelles infections au Covid-19 ont dépassé les 197 000 aux États-Unis la veille de Noël et ont augmenté de 65% au cours des quinze derniers jours, bien que les hospitalisations n'aient augmenté que de 10% en comparaison et restent bien en deçà des vagues précédentes, note le New York Times. Ces chiffres accréditent la thèse d'un variant Omicron certes extrêmement contagieux, mais moins virulent que ses tristes prédécesseurs.

Une étude britannique préliminaire a montré que les personnes infectées par le variant étaient 50 à 70% moins susceptibles de se retrouver à l'hôpital, indique CNBC. Cependant, les responsables de la santé mettent en garde contre tout faux espoir, alors qu'Omicron semble être plus doux, mais qu'un volume d'infections très élevé, qu'un taux de vaccination américain de seulement 62% et que des pénuries de personnel pourraient encore voir les hôpitaux submergés. Cette dynamique se joue au Royaume-Uni, où les hospitalisations à Londres ont augmenté de 92% par rapport à la semaine précédente. Le Premier ministre Boris Johnson décidera ce lundi s'il faut resserrer les restrictions à temps pour le réveillon du Jour de l'An, mais il pourrait choisir de s'appuyer sur des orientations plutôt que sur de nouvelles lois, relate The Times. Plusieurs pays d'Europe ont mis en place des restrictions de distanciation sociale, mais beaucoup résistent jusqu'à présent aux confinements économiquement destructeurs.