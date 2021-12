Omicron dominant aux Etats-Unis, plus de 540 000 cas sur la journée !

Le décompte mondial de Covid-19 est passé à 281,5 millions de cas mardi matin et le nombre de morts est passé à 5,41 millions, selon les données...

(Boursier.com) — Le décompte mondial de Covid-19 est passé à 281,5 millions de cas mardi matin et le nombre de morts est passé à 5,41 millions, selon les données agrégées par l'Université Johns Hopkins. Les États-Unis sont évidemment "en tête" avec un nombre total de cas de Covid-19 recensés de 52,8 millions et un nombre de morts de 818 371. Lundi, 543 415 nouveaux cas ont été enregistrés (!), ce qui a porté la moyenne sur 7 jours des nouveaux cas à 243 099, le plus haut niveau depuis le 13 janvier 2021, et plus du double (105%) de la moyenne d'il y a deux semaines, selon le New York Times. La moyenne quotidienne était également la septième la plus élevée depuis le début de la pandémie.

Le pic continu de nouveaux cas survient alors que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont réduit de moitié le temps de quarantaine recommandé pour les personnes qui ont été testées positives au Covid-19, à cinq jours désormais, si elles ne présentent aucun symptôme.

Pendant ce temps, le nombre quotidien moyen de décès a... baissé à 1 205 contre 1 328 dimanche, et la moyenne quotidienne d'hospitalisations est passée de 71 459 à 71 381. Séparément, le nombre de personnes entièrement vaccinées aux États-Unis a grimpé jusqu'à 205,2 millions, soit 61,8% de la population totale, selon les données des CDC, tandis que 66,4 millions d'Américains ont reçu une dose de rappel... Notons enfin que le variant Omicron est devenu la souche dominante aux USA selon les CDC, et de loin, avec une part estimée des nouveaux cas covid située à 58,6% pour la semaine close au 25 décembre.