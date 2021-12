Omicron, bientôt dominant mais pas alarmant ?

Le variant Omicron continue de se propager à l'échelle mondiale, les dirigeants européens avertissant qu'il pourrait remplacer le Delta en tant que...

(Boursier.com) — Il n'y a pas de changement réel de sentiment entourant Omicron. La grande source d'inquiétude concerne la rapidité de propagation, les dirigeants européens avertissant qu'il pourrait remplacer le Delta en tant que souche dominante en quelques jours dans certains pays. Cependant, les premières données continuent d'indiquer des symptômes bénins, alors qu'il y a eu des éléments supplémentaires soutenant la mise à jour de Pfizer et BioNTech la semaine dernière montrant que trois doses de leur vaccin Covid offriraient une bonne protection contre le variant, en particulier dans les cas de maladies graves. Biden a exclu l'hypothèse de restrictions ou confinements onéreux. Les commentaires des entreprises la semaine dernière, y compris ceux des firmes de secteurs essentiels, ont largement minimisé l'impact d'Omicron. Cependant, il est peut-être encore trop tôt, car les entreprises ont également eu tendance à minimiser le Delta lors de leurs publications de résultats en juillet et début août... Le Financial Times évoque tout de même un certain ralentissement des réservations des compagnies aériennes et des hôtels.

Omicron continue de se propager à l'échelle mondiale. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a d'ailleurs mis en garde contre un "raz de marée" d'infections au variant Omicron, alors que le pays a augmenté son niveau d'alerte Covid de trois à quatre (indiquant que la transmission augmente et que le système de santé est à risque). De nouvelles restrictions sont maintenant entrées en vigueur et Johnson a également fait des efforts pour accélérer les vaccins de rappel d'ici fin décembre. "Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus en Angleterre auront la possibilité de recevoir leur vaccin de rappel avant le Nouvel An", a assuré Johnson dans une allocution télévisée.

"Il se propage à une vitesse phénoménale, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, les infections doublent tous les deux ou trois jours", a pour sa part affirmé le ministre britannique de la Santé Sajid Javid à Sky News, ajoutant qu'Omicron était sans doute à l'origine d'environ 40% des infections à Londres. Johnson a lui déclaré ce lundi qu'un premier patient était décédé après avoir contracté le variant.

Dimanche, Israël avait annoncé avoir placé le Royaume-Uni et le Danemark sur sa liste "rouge" de pays où les Israéliens ne pouvaient se rendre en raison de la propagation d'Omicron.

Des études continuent de montrer qu'Omicron ne provoque qu'une maladie bénigne, tandis que les hospitalisations en Afrique du Sud restent faibles en comparaison des vagues précédentes. Les vaccins existants sont également toujours considérés comme efficaces contre les maladies graves. Une nouvelle étude israélienne a montré que le rappel de vaccin Pfizer / BioNTech offrait une protection significative contre le variant Omicron. Comparativement les personnes ayant reçu deux doses il y a 5 à 6 mois ne disposaient pas d'anticorps neutralisants contre Omicron.

Le variant, identifié dans plus de 60 pays, poserait selon l'OMS "un risque très élevé" à l'échelle mondiale, des données suggérant une forme de résistance au vaccin et une diffusion rapide. Les données cliniques sur la sévérité des cas restent limitées, d'après l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation onusienne basée à Genève, dans une note publiée hier, confirme donc son évaluation initiale du risque général. "Ces données (concernant l'Afrique du Sud) suggèrent un phénomène potentiel d'échappement immunitaire et des taux élevés de transmission, ce qui pourrait se traduire par de nouvelles flambées épidémiques avec des conséquences graves", détaille l'OMS. Il semblerait que les anticorps des personnes vaccinées ou déjà infectées ne soient en effet pas suffisants pour "neutraliser" une contamination par le variant Omicron. Néanmoins, les premières données suggèrent des formes moins sévères de maladie que celles liées aux infections par le variant Delta, pour l'instant encore majoritaire dans le monde.

L'OMS affirme que des données supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le profil de sévérité. "Même si la sévérité venait à être moins importante que pour le variant Delta, nous prévoyons que les hospitalisations augmentent du fait de sa transmissibilité accrue", alerte l'OMS, soulignant que les risques seraient donc non négligeables pour les systèmes de santé ainsi qu'en termes de nombre de décès...