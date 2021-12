Omicron : Biden n'offre pas de surprise

Il n'y a pas eu de vraie surprise hier à l'occasion de l'intervention du président Biden au sujet de la pandémie de Covid-19 et du fameux variant...

(Boursier.com) — Il n'y a pas eu de vraie surprise hier à l'occasion de l'intervention du président Biden au sujet de la pandémie de Covid-19 et du fameux variant Omicron. Les commentaires sont intervenus au milieu d'une rafale de nouvelles négatives entourant le variant, qui est maintenant la souche dominante aux États-Unis - comme attendu. Une grande partie de l'attention s'est portée sur les potentielles annulations d'événements et nouvelles restrictions telles que les mandats de masque d'intérieur et les exigences de preuve de vaccination. Cependant, Biden a insisté sur le fait que la situation différait de celle de mars 2020, confirmant les affirmations répétées de la Maison Blanche selon lesquelles elle ne reviendrait pas aux confinements.

Biden a également souligné la nécessité de garder les écoles ouvertes. Il a de nouveau plaidé pour que les Américains se fassent vacciner, notant que ceux qui n'ont pas été complètement vaccinés ont de bonnes raisons de s'inquiéter pour Omicron, tandis que les cas chez les vaccinés sembleraient bénins. Le gouvernement fédéral achètera 500 millions de tests rapides à domicile supplémentaires, avec des livraisons gratuites à partir de janvier. Il déploiera également du personnel médical fédéral dans des hôpitaux débordés cet hiver.

Omicron représente plus de 73% des cas enregistrés de covid aux USA entre le 12 et le 18 décembre, contre près de 27% pour le Delta. Sur la période, le nombre des hospitalisations a augmenté de 14%.

Du côté des laboratoires, alors que Moderna et Pfizer travaillaient déjà sur un vaccin spécifique au variant, AstraZeneca et l'Université d'Oxford sont désormais de la partie et viennent d'entamer leurs recherches sur le sujet.