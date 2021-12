Omicron : annulations massives de vols aux Etats-Unis

Les compagnies aériennes américaines ont annulé hier, pour le troisième jour d'affilée, environ un millier de vols...

(Boursier.com) — Les compagnies aériennes américaines ont annulé hier, pour le troisième jour d'affilée, environ un millier de vols. Les transporteurs aériens ont annulé dimanche 1.001 vols intérieurs et internationaux, un peu plus que le jour de Noël, selon des données du site de suivi des vols FlightAware.com. La propagation du variant Omicron bouleverse les plans de voyage de vacances, car les exigences d'isolement obligent davantage de pilotes et de membres d'équipage à se mettre en quarantaine. Selon FlightAware, la série de jours d'annulations massives s'est donc poursuivie.

Les groupes de l'industrie du transport aérien ont demandé aux CDC de réduire le temps d'isolement des employés vaccinés infectés à cinq au lieu de 10 jours après le retour d'un test négatif. La semaine dernière, les CDC ont recommandé de réduire ce temps d'isolement à cinq jours pour certains travailleurs de la santé et fait face à des pressions pour ajuster les directives plus largement, alors que les industries sont confrontées à des pénuries de personnel en raison d'infections croissantes qui forcent davantage de personnes à l'isolement. La disponibilité de tests rapides antigéniques et de traitements renforce les arguments en faveur d'une période d'isolement plus courte.