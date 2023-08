Nouvelle séance de hausse pour le pétrole

Troisième séance de hausse pour le baril de pétrole...

(Boursier.com) — Troisième séance de hausse pour le baril de pétrole. Le WTI pour livraison octobre progresse de 0,6% à 80,6 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord prend 0,7% à 85$ à Londres. Les deux références sont soutenues par la nouvelle intervention de la Chine pour soutenir son marché immobilier, vital pour l'économie locale, ainsi que par le début de la saison des ouragans aux Etats-Unis où la tempête tropicale Idalia se rapproche.

"Idalia devrait se transformer en ouragan en approchant l'ouest de Cuba dans la journée [de lundi]" avant de continuer à s'intensifier dans le Golfe du Mexique jusqu'à toucher terre dans l'ouest de la Floride mercredi, a indiqué le Centre national des ouragans. La tempête est susceptible de provoquer des pannes de courant et pourrait avoir un impact sur la production de brut dans le Golfe.

La nervosité sur le marché est également alimentée par un incendie dans une raffinerie de Marathon Petroleum la semaine dernière, après qu'une fuite de produits chimiques a enflammé deux réservoirs de stockage géants. "De tels incidents resteront des catalyseurs d'un mouvement ascendant car la communauté pétrolière est actuellement très sensible aux interruptions de n'importe quelle raffinerie, n'importe où dans le monde", affirme à 'Reuters' John Evans chez le courtier pétrolier PVM.

D'un autre côté, les inquiétudes concernant la demande de pétrole aux États-Unis et en Chine restent fortes. La vague d'indicateurs macro attendus cette semaine devrait permettre d'en savoir un peu plus sur l'état de santé des deux premières économies mondiales. "Il pourrait être difficile pour les prix du pétrole de maintenir la forte tendance haussière observée en juillet à ce stade. Les économies américaine et européenne seront confrontées à des pressions à la baisse au quatrième trimestre jusqu'à ce que les taux d'intérêt culminent", affirme Leon Li, analyste chez CMC Markets.

Les cours du brut ont perdu du terrain ces deux dernières semaines en raison de spéculations selon lesquelles les États-Unis pourraient alléger les sanctions contre l'Iran et le Venezuela, augmentant ainsi l'offre, et d'une détérioration des perspectives de la demande en Chine, le plus grand importateur mondial de pétrole.