Nouvelle forte expansion du secteur manufacturier dans la zone euro en février

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 57,9 en février contre 54,8 en janvier (estimation Flash : 57,7). L'indice met ainsi en évidence une expansion du secteur pour un huitième mois consécutif et la plus forte amélioration de la conjoncture depuis trois ans.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "le secteur manufacturier fait de plus en plus figure de moteur principal de l'économie de la zone euro. L'Indice PMI a en effet atteint un plus haut de trois ans en février, un niveau rarement dépassé depuis le lancement de l'enquête, il y a plus de vingt ans, comme cela fut notamment le cas lors de l'éclatement de la bulle internet, lors de la reprise économique qui a suivi la crise financière mondiale en 2017-2018. L'activité des fabricants a été portée par un raffermissement de la demande sur les marchés intérieurs et sur ceux à l'export, l'espoir d'une reprise économique post-Covid ayant entraîné une hausse des dépenses de consommation et des investissements en équipement et machinerie, et conduit les entreprises à reconstituer leurs stocks".