Nouvelle forte croissance du secteur privé français en mai

(Boursier.com) — Les données PMI Flash S&P Global mettent en évidence une croissance du secteur privé français pour un quatorzième mois consécutif en mai. Le taux d'expansion de l'activité globale s'est toutefois très légèrement replié par rapport au plus haut de cinquante et un mois enregistré en avril, reflétant un ralentissement de la croissance dans les deux secteurs étudiés. L'indice Flash composite de l'activité globale ressort ainsi à 57,1 en mai (57,6 en avril et 56,9 de consensus), mais continue à afficher un niveau nettement supérieur à sa moyenne historique, soit depuis le lancement de l'enquête en mai 1998.

L'indice Flash de l'activité de services s'établit pour sa part à 58,4 en mai (58,9 en avril et 58,5 de consensus), un plus bas de 2 mois, tandis que l'indice PMI Flash de l'industrie atteint 54,5 (55,7 en avril et 55,2 attendu), au plus bas depuis 7 mois.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "l'économie française fait preuve d'une résilience remarquable face à des vents contraires de plus en plus puissants. L'activité de l'ensemble du secteur privé français a en effet fortement progressé en mai, à un rythme par ailleurs très proche du sommet de plusieurs années atteint en avril, de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur des services, ayant signalé un nouveau rebond des nouvelles affaires, favorisé par la levée progressive des restrictions sanitaires au cours des derniers mois".