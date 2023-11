Nouvelle dégradation confirmée dans le secteur manufacturier français en octobre

Les données de l'enquête PMI HCOB mettent en évidence une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français en début de...

(Boursier.com) — Les données de l'enquête PMI HCOB mettent en évidence une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français en début de quatrième trimestre, les nouvelles commandes ayant enregistré un repli inégalé en dehors des mois de pandémie de Covid-19 et de la crise financière mondiale de 2008-2009. Sous l'effet de la diminution de la demande, la production a de nouveau fortement reculé, le taux de contraction s'étant en outre redressé par rapport au mois précédent, tandis que les perspectives d'activité des fabricants se sont dégradées, le degré de pessimisme s'étant hissé à son plus haut niveau depuis trois ans et demi.

L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est ainsi replié de 44,2 en septembre à 42,8 (42,6 en première estimation), descendant ainsi davantage sous la barre des 50 et affichant son plus faible niveau depuis mai 2020.

Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "selon les dernières données PMI HCOB, les fabricants français ont de nouveau été confrontés à une conjoncture très difficile en octobre, la production ayant reculé pour un dix-septième mois consécutif, tandis que le volume global des nouvelles commandes et les ventes à l'export ont affiché, hors mois de pandémie, leurs plus fortes baisses depuis mars 2009. Parallèlement, le recul de l'emploi s'est lui aussi accéléré par rapport à septembre, l'indice PMI correspondant s'étant rapproché des niveaux enregistrés en début d'année 2020. Sans surprise, notre modèle de prévision immédiate suggère une forte contraction du secteur manufacturier au quatrième trimestre".