Nouvelle croissance record du secteur manufacturier dans la zone euro en avril

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau enregistré de très fortes performances en avril, la conjoncture s'étant améliorée à un rythme surpassant le niveau record du mois précédent. Comme pour la France, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière est néanmoins revu en légère baisse par rapport à son estimation flash de 63,3 puisqu'il ressort finalement à 62,9 en avril contre 62,5 en mars.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "la très forte expansion du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en avril, l'indice PMI atteignant, pour un deuxième mois consécutif, son plus haut niveau depuis le lancement de l'enquête en 1997. Dépassant leurs taux records de mars, les croissances de la production et des nouvelles commandes ont enregistré des rythmes sans précédent, la réouverture des économies après les confinements imposés par les mesures relatives au Covid-19 et une amélioration des perspectives d'activité pour l'année à venir s'étant accompagnées d'une forte augmentation de la demande. Les tensions sans précédent affectant les chaînes d'approvisionnement ont toutefois entraîné une accumulation record du travail en attente dans les entreprises manufacturières de la zone euro".