Nouvelle croissance marquée de l'activité de services en mai en France

A 58,3 en mai (58,4 en estimation flash), l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale - calculé à partir d'une question unique posée à un panel...

(Boursier.com) — A 58,3 en mai (58,4 en estimation flash), l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale - calculé à partir d'une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau effectif d'activité par rapport au mois précédent - s'est légèrement replié par rapport au pic de cinquante et un mois atteint en avril (58,9). Il continue toutefois de signaler un fort rythme de croissance, le deuxième plus élevé depuis janvier 2018. L'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale a également légèrement diminué par rapport au sommet d'avril (de 57,6 à 57), mais continue de signaler une forte croissance de l'activité dans le secteur privé français au milieu du deuxième trimestre 2022.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "confirmant la tendance annoncée par leur récente estimation flash, les données PMI du mois de mai ont souligné l'émergence d'une économie à deux vitesses en France : la croissance de l'activité de services, toujours portée par la récente levée des restrictions anti-Covid, est en effet demeurée soutenue, tandis qu'une conjoncture défavorable dans le secteur manufacturier a entravé la production des fabricants, qui n'a que légèrement augmenté au cours du mois. Au vu des nombreux vents contraires auxquels le secteur manufacturier se trouve confronté, la trajectoire future de l'économie française dépendra, de manière cruciale, de l'évolution de la tendance dans le secteur des services".