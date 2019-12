Nouvelle contraction du secteur manufacturier dans la zone euro en novembre

La conjoncture s'est de nouveau détériorée dans le secteur manufacturier de la zone euro en novembre, la contraction ayant toutefois affiché son...

(Boursier.com) — La conjoncture s'est de nouveau détériorée dans le secteur manufacturier de la zone euro en novembre, la contraction ayant toutefois affiché son rythme le plus faible depuis trois mois. Après correction des variations saisonnières, l'Indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 46,9. Se redressant par rapport à octobre (45,9) et à sa dernière estimation Flash (46,6), il reste toutefois nettement inférieur à la barre des 50 et signale une dixième contraction mensuelle consécutive du secteur.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI : " Enregistrant un nouveau repli marqué de la production en novembre, le secteur manufacturier de la zone euro risque de continuer à fortement freiner la croissance économique de la région en fin d'année 2019. En effet, les dernières données de l'enquête préfigurent une baisse trimestrielle de la production industrielle de plus d'1% au quatrième trimestre".