Nouvelle contraction de l'économie française en décembre (indices PMI S&P Global)

Les dernières données PMI Flash S&P Global mettent en évidence une contraction de l'économie française pour un deuxième mois consécutif en fin d'année...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI Flash S&P Global mettent en évidence une contraction de l'économie française pour un deuxième mois consécutif en fin d'année 2022. Bien que modéré, le repli de l'activité globale s'est accéléré par rapport à novembre, le taux de contraction ayant atteint son plus haut niveau depuis presque deux ans. La conjoncture est demeurée peu propice à la demande, comme en témoigne le cinquième repli mensuel consécutif des nouvelles affaires, tandis que les perspectives d'activité des entreprises sont restées faibles.

L'indice PMI Flash composite de l'activité globale se replie ainsi de 48,7 en novembre à 48, soit son plus faible niveau depuis février 2021. Le consensus tablait sur une stabilité de l'indice. L'indice Flash de l'activité de services s'est établi à 48,1 (49,3 en novembre et 49 de consensus), un plus bas de 22 mois, tandis que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 48,9 (48,3 en novembre et 48 attendus), au plus haut depuis 4 mois.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "les dernières données PMI ont mis en évidence un deuxième repli mensuel consécutif de l'activité du secteur privé français, le plus important en outre observé depuis février 2021. Cette nouvelle contraction de l'activité en France, deuxième économie de la zone euro, augmente le risque de récession dans la région. Le recul de l'activité s'est accéléré en décembre dans le secteur privé français, tendance s'ajoutant à une contraction du secteur manufacturier déjà bien établie, celui-ci étant en effet en récession, selon les données PMI, depuis le début du deuxième semestre 2022. La production manufacturière a toutefois enregistré son plus faible repli depuis sept mois, tandis que l'indice des perspectives d'activité s'est redressé en territoire positif. Ces deux tendances, qui apportent une note positive aux derniers résultats de l'enquête, laissent entrevoir la possibilité d'une amélioration prochaine de la conjoncture".