Nouvelle contraction de l'économie française en août (indices PMI flash HCOB)

Les données PMI Flash HCOB produites par S&P Global mettent en évidence une nouvelle contraction de l'économie française en milieu de troisième...

(Boursier.com) — Les données PMI Flash HCOB produites par S&P Global mettent en évidence une nouvelle contraction de l'économie française en milieu de troisième trimestre, l'activité globale du secteur privé ayant de nouveau fortement baissé. Stable par rapport à juillet, le taux de contraction s'est en effet maintenu à son plus haut niveau depuis novembre 2020. L'activité dans le secteur des services (secteur dominant de l'économie française) a diminué pour un troisième mois consécutif, enregistrant son plus fort taux de repli depuis deux ans et demi, tandis que la baisse de la production manufacturière amorcée au cours de l'été 2022 s'est poursuivie en août

Dans le détail, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale s'est établi à 46,6 en août (46,6 en juillet), contre 47,1 de consensus. L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services s'est lui replié à 46,7 (47,1 en juillet et 47,5 attendus), sur un plus bas de 30 mois tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière s'est redressé à 46,4 en août (45,1 en juillet et 45 de consensus), au plus haut depuis 5 mois.

Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI : "coincée dans une ornière, l'économie française, deuxième économie de la zone euro, se trouve de nouveau confrontées à d'importantes difficultés en milieu de troisième trimestre. Les dernières données PMI HCOB ont en effet mis en évidence une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité de l'ensemble du secteur privé français. Contre toute attente, et malgré les espoirs d'amélioration de la conjoncture, les derniers résultats de l'enquête suggèrent ainsi une possible contraction du PIB au troisième trimestre".