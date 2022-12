Nouvelle contraction de l'économie de la zone euro en décembre mais...

Les dernières données PMI flash mettent en évidence un sixième recul mensuel consécutif de l'activité économique de la zone euro en décembre...

Les dernières données PMI flash mettent en évidence un sixième recul mensuel consécutif de l'activité économique de la zone euro en décembre. L'atténuation de la baisse des nouvelles affaires, l'amélioration de l'offre d'intrants, le repli de l'inflation et un regain d'optimisme des entreprises quant à leurs perspectives d'activité à douze mois ont toutefois favorisé un ralentissement de la contraction, et ce pour un deuxième mois consécutif. Les indices PMI flash de décembre ressortent ainsi tous supérieurs aux attentes du marché.

Selon son estimation flash (basée sur environ 85% du nombre final de réponses à l'enquête), l'indice PMI composite S&P Global de l'activité de la zone euro s'est inscrit à 48,8 ce mois-ci, contre 47,8 en novembre. Il ressort au plus haut depuis quatre mois, et met en évidence un deuxième ralentissement mensuel consécutif de la contraction. L'indice PMI Flash de l'activité de services se redresse pour sa part à 49,1 (48,5 en novembre), également sur un sommet de 4 mois, tandis que l'indice PMI Flash de la production manufacturière s'établit à 47,9 (46 en novembre), au plus haut depuis 6 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "si le nouveau repli de l'activité enregistré en décembre dans la zone euro souligne la très forte probabilité d'une récession dans la région, les dernières données de l'enquête PMI suggèrent toutefois également que le ralentissement économique sera moins sévère qu'anticipé il y a quelques mois. Les données recueillies sur l'ensemble du quatrième trimestre 2022 sont en effet conformes à une baisse trimestrielle du PIB de 0,2% seulement, tandis que l'orientation actuelle des indicateurs prospectifs de l'enquête laisse présager un nouveau ralentissement de la contraction au premier trimestre 2023".