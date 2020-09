Nouvelle amélioration du sentiment économique dans la zone euro

La confiance économique dans la zone euro a continué de s'améliorer en septembre, bien qu'à un rythme plus lent qu'au cours des mois précédents alors...

(Boursier.com) — La confiance économique dans la zone euro a continué de s'améliorer en septembre, bien qu'à un rythme plus lent qu'au cours des mois précédents alors que la pandémie regagne du terrain. L'indice du sentiment économique de la Commission européenne ressort ainsi à 91,1 ce mois-ci contre 87,7 en août et 89,5 de consensus. L'indice reste toutefois inférieur de plus de 30% à son niveau d'avant la crise et il est de plus en plus évident que le net rebond qui a suivi la fin des mesures de confinement a commencé à se stabiliser.