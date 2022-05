Nouveau repli de la confiance des ménages en mai

La confiance des ménages continue de diminuer en mai, mais moins fortement qu'en mars et avril...

(Boursier.com) — La confiance des ménages continue de diminuer en mai, mais moins fortement qu'en mars et avril. À 86, l'indicateur qui la synthétise calculé par l'Insee baisse d'un point et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021). Le consensus était positionné à 89.