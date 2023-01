Nouveau repli de l'activité dans le secteur privé français en janvier

Indices PMI contractés en janvier...

(Boursier.com) — Indices PMI contractés en janvier. Si les dernières données PMI Flash S&P Global mettent en évidence une troisième contraction mensuelle consécutive de l'économie française en ce début d'année 2023, l'activité manufacturière montre des signes de rebond. L'indice PMI Flash composite de l'activité globale ressort ainsi à 49, contre 49,1 en décembre, et 49,5 de consensus.

L'indice Flash de l'activité de services s'est replié à 49,2 en janvier (49,5 en décembre et 49,8 de consensus), sur un plus bas de 22 mois, tandis que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 50,8 (49,2 en décembre et 49,5 de consensus), au plus haut depuis 7 mois.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "si les dernières données PMI ont mis en évidence un troisième repli mensuel consécutif de l'activité du secteur privé français, le rythme de la contraction est demeuré relativement modéré en janvier et nettement moins marqué que beaucoup ne l'avaient anticipé avant l'hiver. D'autres variables de l'enquête ont en outre suivi une trajectoire favorable au cours du mois, notamment l'inflation des coûts qui a de nouveau ralenti, et les perspectives d'activité, qui se sont renforcées par rapport à décembre. Le marché de l'emploi français continue en outre de faire preuve d'un certain dynamisme, les effectifs ayant enregistré leur plus forte progression mensuelle depuis trois mois".