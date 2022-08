Nouveau repli de l'activité dans la zone euro en août (indices PMI)

L'activité globale de la zone euro a reculé pour un deuxième mois consécutif en août, tirée à la baisse par une quasi-stagnation du secteur des...

(Boursier.com) — L 'activité globale de la zone euro a reculé pour un deuxième mois consécutif en août, tirée à la baisse par une quasi-stagnation du secteur des services. L'indice PMI Flash composite de l'activité globale dans la région se replie de 49,9 en juillet à 49,2, sur un plus bas de 18 mois. Il ressort néanmoins supérieur aux attentes du marché (49). L'indice PMI Flash relatif à l'activité de services recule lui de 51,2 à 50,2 en août (50,5 de consensus), sur un plancher de 17 mois, alors que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière tombe au plus bas depuis 26 mois, à 49,7 (49,8 en juillet et 49 de consensus).

Andrew Harker, Economics Director à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "les dernières données PMI mettent en évidence une contraction de l'économie de la zone euro au troisième trimestre 2022. Tandis que la forte hausse du coût de la vie a coupé court à la reprise post-pandémie observée dans le secteur des services après la levée des restrictions sanitaires, le secteur manufacturier est demeuré solidement ancré en zone de contraction en août. En témoigne notamment une nouvelle accumulation record des stocks de produits finis au cours du mois, la dégradation de la demande ayant de nouveau fait chuter les ventes des fabricants. Cette surabondance des stocks ne laisse guère espérer une amélioration prochaine des niveaux de production dans la région".