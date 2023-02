Nouveau recul marginal de l'activité dans les services en janvier

Les dernières données de l'enquête PMI sur le secteur des services français mettent en évidence un maintien de la contraction en ce premier mois de...

(Boursier.com) — Les dernières données de l'enquête PMI sur le secteur des services français mettent en évidence un maintien de la contraction en ce premier mois de l'année 2023. Toutefois, si l'activité a reculé pour un troisième mois consécutif, les replis observés depuis le début de cette période n'ont été que marginaux. A 49,4 en janvier, l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale est ainsi resté très proche de son niveau de décembre (49,5), et ressort supérieur à son estimation flash de 49,2.

Stable par rapport à décembre, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale s'est lui de nouveau établi à 49,1 (49 en première estimation), signalant ainsi une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé français.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "bien que les données PMI aient mis en évidence une contraction du secteur des services français depuis novembre dernier, les replis de l'activité observés ces trois derniers mois n'ont été que marginaux, et bien plus faibles que ceux anticipés avant l'hiver, lorsque les inquiétudes relatives aux répercussions économiques de la crise énergétique étaient à leur comble. La faiblesse du rythme de la contraction de l'activité ces trois derniers mois réduit le risque d'une entrée en récession de l'économie française. Si un tel scénario ne peut, pour l'heure, être totalement exclu, l'évolution d'autres variables de l'enquête autorise un optimisme mesuré : l'indice composite des perspectives d'activité a en effet atteint un sommet de six mois en janvier tandis que la croissance de l'emploi s'est accélérée ".