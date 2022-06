'Nous aborderons tous les obstacles susceptibles de menacer notre mandat de stabilité des prix', affirme Christine Lagarde

Christine Lagarde s'exprime depuis Sintra, au Portugal, en ouverture du Forum des Banques centrales...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis Sintra, au Portugal, en ouverture du Forum des Banques centrales. La présidente de la Banque centrale européenne commence par indiquer que l'inflation dans la zone euro est excessivement élevée et devrait le rester encore un certain temps: "c'est un grand défi pour notre politique monétaire".

"En réponse à l'évolution des perspectives d'inflation, nous avons systématiquement suivi la voie de la normalisation des politiques depuis décembre de l'année dernière, ajustant séquentiellement notre politique. Les achats nets d'actifs dans le cadre de nos différents programmes prendront fin cette semaine. En juillet, nous avons l'intention de relever nos taux directeurs pour la première fois en 11 ans. Et nous avons fourni quelques orientations pour notre réunion politique de septembre et la trajectoire des taux que nous envisageons de suivre par la suite. Nous poursuivrons sur cette voie de normalisation - et nous irons aussi loin que nécessaire pour garantir que l'inflation se stabilise vers notre cible de 2% à moyen terme. Comme l'aurait dit Victor Hugo, la persévérance est le 'secret de tous les triomphes'".

La dirigeante poursuit en expliquant que "la zone euro diffère de certaines autres grandes économies pour deux raisons essentielles et la voie de la normalisation doit être gérée en conséquence. Premièrement, l'inflation dans la zone euro est aujourd'hui alimentée par un ensemble complexe de facteurs qui reflètent, en partie, nos structures économiques et nos dépendances stratégiques. Cela crée une incertitude quant à la rapidité avec laquelle l'inflation reviendra sur notre cible à moyen terme. Dans ce contexte, nous devons agir de manière déterminée et soutenue, en incorporant nos principes de gradualisme et d'optionalité. Il s'agit d'agir progressivement en cas d'incertitude sur les perspectives, mais avec la possibilité d'agir de manière décisive sur toute détérioration de l'inflation à moyen terme, surtout s'il y a des signes de désancrage des anticipations d'inflation.

Deuxièmement, la zone euro possède une structure institutionnelle unique, construite autour de 19 marchés financiers nationaux non encore pleinement intégrés et de 19 politiques budgétaires nationales, avec une coordination limitée. Cela présente le risque que l'orientation de notre politique monétaire soit transmise de manière inégale dans l'Union. Et c'est pourquoi nous avons toujours insisté sur le fait que la flexibilité fait partie intégrante du processus de normalisation de notre politique monétaire. Elle est essentielle pour nous permettre d'adopter l'orientation politique nécessaire et de protéger la stabilité des prix dans un environnement où l'inflation est trop élevée".

Dans ce contexte, Christine Lagarde déclare : "nous sommes inébranlables dans notre engagement à faire en sorte que l'inflation revienne à 2% à moyen terme. Nous avons conçu une stratégie de normalisation de notre politique qui nous permet de réagir avec agilité à l'environnement d'inflation élevée. Et nous veillerons à ce que la transmission ordonnée de notre politique dans l'ensemble de la zone euro soit préservée. Comme le disait Léonard de Vinci, "tout obstacle cède à une ferme résolution". Nous aborderons tous les obstacles susceptibles de menacer notre mandat de stabilité des prix".