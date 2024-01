Non, la BCE n'a pas été dovish jeudi

La Banque centrale européenne fait logiquement parler au lendemain du nouveau statu quo sur les taux et de la conférence de presse de Christine...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne fait logiquement parler au lendemain du nouveau statu quo sur les taux et de la conférence de presse de Christine Lagarde qui a suivie cette décision. Alors que les marchés ont intensifié leurs paris sur les réductions de taux à venir à la suite des déclarations de la patronne de la BCE, Boris Vujcic affirme que le ton de l'Institution "n'a pas été dovish"...

"Cela reflète bien la discussion que nous avons eue au cours des deux jours", a indiqué le président de la Banque centrale croate à 'Bloomberg Television'. "Mais ces derniers temps, j'ai le sentiment que les marchés prennent tout ce que vous dites comme étant "accommodant". Ils sont très enclins à la détente !".

Les investisseurs estiment désormais qu'il y a 90% de chances que la BCE commence à assouplir sa politique monétaire en avril, soit bien avant la réunion de juin sur laquelle les responsables semblaient converger comme date possible de début... B.Vujcic a souligné que les décisions seront basées sur les signaux de l'économie et ne seront pas prises à l'avance. "Nous avons besoin de patience pour le moment pour obtenir suffisamment de données afin d'être sûrs que l'inflation est vraiment fermement et durablement sur la voie de notre objectif à moyen terme", a-t-il déclaré. "Cela viendra progressivement, cela viendra chaque mois".

Marge de manoeuvre

Une fois les baisses de taux commencées, Vujcic s'est dit favorable à des mouvements de 25 points de base, même s'il n'a pas exclu des mesures plus importantes... "Il y a toujours une possibilité... Les mouvements d'un quart de point constituent " une manière plus douce de gérer la politique monétaire, mais bien sûr, il est également possible d'en faire plus si les données le justifient".

Allant dans le même sens que son collègue, Martins Kazaks a appelé à la patience dans la détermination de la politique monétaire, avertissant que l'erreur la plus grave serait un assouplissement prématuré qui permettrait à l'inflation de rebondir. "Ce serait bien pire que d'attendre juste un peu", a déclaré le membre du Conseil des gouverneurs à l'agence. "Nous avons vu dans les années 70 et 80 que si l'on commence à assouplir trop tôt, il y a un risque que l'inflation commence à revenir et qu'il faudra alors augmenter beaucoup plus les taux".