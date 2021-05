Nette progression des prix à la production aux Etats-Unis

(Boursier.com) — L 'évolution des prix à la production aux Etats-Unis en avril était particulièrement attendue après l'envolée des prix à la consommation sur la même période. Elle confirme la hausse actuelle de l'inflation outre-Atlantique. L'indice des prix à la production pour le mois d'avril a progressé de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus de place. En glissement annuel, il grimpe de 6,2%, soit la plus forte hausse depuis la création de la statistique. Hors alimentaire et énergie, le 'PPI core' ressort en augmentation de 0,7% en comparaison du mois précédent, contre +0,4% de consensus, et en hausse de 4,1% en glissement annuel.