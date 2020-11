Net repli du climat des affaires en novembre

Net repli du climat des affaires en novembre









Sans surprise, le climat des affaires et celui de l'emploi se dégradent nettement en novembre en France sur fond de confinement...

(Boursier.com) — Sans surprise, le climat des affaires et celui de l'emploi se dégradent nettement en novembre en France sur fond de confinement. A 79, l'indicateur synthétique du climat des affaires baisse de 11 points et retrouve son niveau de juin, sans toutefois rejoindre le point bas atteint en avril (54). En parallèle, le climat de l'emploi accentue sa dégradation, souligne l'Insee. À 83, il perd 6 points par rapport à octobre et se situe très en deçà de son niveau d'avant-crise (au-dessus de 105).