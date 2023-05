Net repli de l'inflation en France en mai

Comme pressenti, l'inflation s'essoufflerait nettement en mai...

(Boursier.com) — Comme pressenti, l'inflation s'essoufflerait nettement en mai. Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 5,1% sur un an, après +5,9% le mois précédent. Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation, des produits manufacturés et des services. Les prix du tabac accéléreraient pour le troisième mois consécutif, précise l'Insee. En séquentiel, les prix reculeraient de 0,1%, après +0,6% en avril.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes augmenterait de 6% en mai, après +6,9% en avril, et contre un consensus logé à +6,4%. Sur un mois, il serait quasi stable (-0,1%), après +0,7% le mois précédent, et +0,3% attendu.