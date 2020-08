Net recul de l'inflation en France en août

(Boursier.com) — Nette baisse des prix à la consommation en août. Selon les données provisoires de l'Insee, l'inflation annuelle atteindrait seulement 0,2% sur le mois après +0,8% en juillet. Ce repli résulterait d'un recul des prix des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'été, et d'un ralentissement de ceux de l'alimentation. En revanche, les prix de l'énergie baisseraient moins sur un an qu'en juillet. Enfin, les prix des services et du tabac augmenteraient au même rythme que le mois précédent.

Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,1%, après +0,4% le mois précédent.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ralentirait également à +0,2%, après +0,9% en juillet. Sur un mois, l'IPCH se replierait de 0,1%, après +0,4% le mois précédent.