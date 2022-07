Net ralentissement de la croissance dans le secteur des services en France

La croissance s'essouffle dans le secteur des services en France...

(Boursier.com) — La croissance s'essouffle dans le secteur des services en France. Revu en baisse par rapport à son estimation flash, l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale ressort à 53,9 en juin. Il signale une quinzième hausse mensuelle consécutive de l'activité mais s'affiche en net repli par rapport au mois de mai (58,3), et indique ainsi la plus faible croissance observée depuis janvier dernier. Également révisé à la baisse par rapport à sa première estimation, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale ressort à 52,5 contre 57 en mai et signale une forte décélération de la croissance dans le secteur privé français, celle-ci affichant ainsi en juin son rythme le plus faible depuis quatorze mois.

Andrew Harker, Economics Director à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "si la croissance s'est maintenue en cette fin de deuxième trimestre dans le secteur des services français, elle a toutefois nettement ralenti au cours du mois, les dernières données PMI mettant notamment en évidence une fragilité croissante de la demande clients face au manque de visibilité économique. Le ralentissement de la croissance de l'activité des prestataires de services, conjugué à une baisse de la production dans le secteur manufacturier, laisse présager un troisième trimestre difficile pour le secteur privé français. L'incertitude actuelle s'accompagne en outre d'une montée continue de l'inflation, comme en témoigne une nouvelle hausse record des coûts dans le secteur des services".