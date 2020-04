Net ralentissement de l'inflation en France en mars

Net ralentissement de l'inflation en France en mars









L'inflation annuelle ralentirait nettement en mars...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'inflation annuelle ralentirait nettement en mars. Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation progresseraient de 0,7% sur la période après +1,4% en février. Ce net recul résulte d'un fort repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de l'alimentation augmentent, sur un an, à peine plus vite qu'en février, précise l'Insee. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation augmenterait de 0,1% après une stabilité le mois précédent.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ralentirait également fortement, à 0,8%, après +1,6% le mois précédent. En séquentiel, l'IPCH progresserait de 0,1% après être resté stable en février.