Net ralentissement de l'inflation en France en mars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouveau repli de la consommation des ménages en février. Selon les données de l'Insee, les dépenses ont reculé de 0,1% le mois passé après avoir déjà baissé de 1,2% en janvier. Les dépenses en énergie baissent de nouveau (-0,9%), la consommation de biens fabriqués rebondit (+0,2% après -2,8%), portée par les achats de biens fabriqués durables (+1,4%) et la consommation alimentaire est stable (+0,0% après +0,3%).

L'inflation ralentit fortement en mars

Par ailleurs, les prix à la consommation augmenteraient de 0,6% en mars, après +1,4% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois. La forte baisse de l'inflation résulterait d'un net repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de l'alimentation augmenteraient, sur un an, à peine plus vite qu'en février. Sur un mois, les prix à la consommation seraient stables, comme le mois précédent.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ralentirait à +0,7%, après +1,6% en février. Sur un mois, l'indice ICPH serait stable, comme le mois précédent. Le consensus tablait respectivement sur des hausses de 1% et 0,5%.