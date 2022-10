Neel Kashkari n'est vraiment pas l'ami de Wall Street

Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis et membre non-votant de la Fed, a suggéré la possibilité que les taux dépassent 4,75% en l'absence...

(Boursier.com) — Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis et membre non-votant de la Fed, a suggéré la possibilité que les taux dépassent 4,75% en l'absence d'un pic d'inflation sous-jacente. Les projections de taux antérieures étaient fondées sur la stabilisation de l'inflation, a indiqué Kashkari, qui ne voit donc pas de raison de s'arrêter jusqu'à ce que cela se produise, alors que l'inflation hors alimentaire et énergie reste logée au plus haut de 40 ans aux USA. Kashkari reste donc l'un des responsables les plus intraitables de la banque centrale américaine. Il s'était précédemment offusqué de réactions haussières de Wall Street dans l'attente d'un hypothétique "pivot accommodant" de la Fed.

Le New York Times a précisé pour sa part que les responsables de la Fed s'étaient accordés autour d'une hausse de 75 points de base en novembre, avec une inflation trop élevée et le risque d'une spirale inflationniste. Cela accroît le risque d'un pic de taux plus élevé l'année prochaine. L'article du NYT évoquait le contexte d'une inflation obstinément élevée malgré l'assouplissement des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, alors que les hausses de taux antérieures ont jusqu'à présent eu un impact sur le marché du logement avec peu d'effet sur l'inflation.