Morgan Stanley voit encore un rebond... avant la reprise du 'bear market'

Mike Wilson, le directeur des investissements de Morgan Stanley, demeure pessimiste à moyen terme pour les marchés boursiers, mais voit encore un...

(Boursier.com) — Mike Wilson, le directeur des investissements de Morgan Stanley, demeure pessimiste à moyen terme pour les marchés boursiers, mais voit encore un petit potentiel de hausse à court terme compte tenu du tassement des prix du pétrole et des rendements obligataires, selon des commentaires relayés par Bloomberg. Le spécialiste estime que ce répit temporaire pourrait encore permettre au S&P 500 de progresser de 5 à 7% supplémentaires, avant une reprise du marché baissier. Wilson anticipe un retour de l'indice large américain vers les 3.000 points en cas de récession aux Etats-Unis, contre un peu plus de 3.900 pts actuellement. Wilson est considéré généralement comme l'un des spécialistes les plus baissiers de la place. Il table donc sur une poursuite du rebond à court terme, puis sur une reprise du cycle de baisse.

"Nous pensons que les marchés boursiers américains peuvent encore se redresser", indique MS dans une note, la baisse des rendements obligataires et des prix du pétrole ayant apaisé certaines inquiétudes concernant l'inflation galopante et aidé l'indice de référence S&P 500 à briser une séquence de trois semaines de défaites. Les actions américaines ont été ébranlées cette année par les craintes qu'une combinaison d'une Réserve fédérale belliciste et d'une inflation galopante ne fasse basculer l'économie dans une récession. Le S&P 500 est dans un marché baissier après avoir chuté de plus de 20% par rapport à son sommet de janvier et est en route vers son pire premier semestre depuis 1970.

Wilson, qui avait bien anticipé la chute des marchés plus tôt cette année, a déclaré qu'un retracement de 38% à 50% du déclin récent "ne serait pas contre nature ou en décalage avec les rallyes antérieurs de marché baissier". Cela porterait le S&P 500 à 4.200, ce qui donnerait une hausse d'environ 5 à 7% par rapport à la clôture de vendredi, les actions sensibles aux taux d'intérêt entraînant le rebond. Mais avec les craintes d'un ralentissement économique entraînant la baisse du pétrole et des rendements plutôt qu'un pic d'inflation, les marchés boursiers devraient finalement connaître de nouvelles baisses, a averti Wilson. "Le marché baissier n'est probablement pas terminé, bien qu'on puisse en avoir l'impression au cours des prochaines semaines, car les marchés considèrent la baisse des taux comme un signe que la Fed peut orchestrer un atterrissage en douceur et empêcher une révision significative des prévisions de bénéfices", a déclaré le stratège.

Dans son scénario de base, qui mise sur un atterrissage économique en douceur, Wilson voit le S&P 500 toucher le fond entre 3.400 et 3.500 points - jusqu'à 13% en dessous de sa dernière clôture.