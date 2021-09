Moody's prévient d'un cataclysme financier en l'absence de relèvement du plafond de la dette aux Etats-Unis

Et si le 'non-relèvement' du plafond de la dette aux Etats-Unis provoquait un krach majeur ?

(Boursier.com) — Et si le 'non-relèvement' du plafond de la dette aux États-Unis provoquait un krach majeur ? Le consensus de marché semble être que le Congrès américain évitera une fermeture du gouvernement et parviendra à un accord pour augmenter ou suspendre le plafond de la dette. Cependant, les économistes et les stratèges mettent de plus en plus en garde contre l'incertitude élevée et le risque global associé - ainsi que le risque de relance budgétaire supplémentaire. En ce qui concerne l'impact potentiel sur le marché, Goldman Sachs a déclaré que les fermetures du gouvernement américain n'avaient généralement pas eu d'impact significatif sur les performances des actions. Les données historiques ne montrent aucun impact important sur le S&P des fermetures ou des récentes confrontations sur la question du plafond de la dette.

L'agence de notation Moody's a averti néanmoins que le 'non-relèvement' de la limite d'endettement pourrait plomber les actions... de près d'un tiers, anéantissant près de 15 000 milliards de dollars de richesse et coûtant jusqu'à 6 millions d'emplois à l'économie, ce qui entraînerait une augmentation du taux de chômage à environ 9%...

Comme la Secrétaire au Trésor Janet Yellen, Moody's Analytics critique ainsi "le jeu dangereux" joué actuellement au Congrès sur cette question du plafond de la dette. L'administration Biden et le Congrès ont beaucoup à résoudre dans les semaines à venir, entre efforts législatifs massifs pour augmenter les dépenses d'infrastructure et soutien fiscal pour une gamme de programmes sociaux et dédiés au changement climatique. "Mais plus urgent encore, le Congrès a une échéance au 30 septembre pour renouveler l'autorisation de dépenser du gouvernement venant à expiration pour l'exercice 2022 qui commence le 1er octobre. Ne pas le faire entraînerait une fermeture du gouvernement. Ensuite, il y a la limite de dette du Trésor, qui a été rétablie le 1er août de cette année. Incapable d'emprunter davantage, le Trésor a utilisé ses liquidités disponibles pour payer ses factures, mais d'ici la mi-octobre à la fin octobre, ces fonds seront épuisé", s'alarme Moody's.

La fermeture du gouvernement ne serait pas un coup dur immédiat pour l'économie, mais un défaut serait "un coup catastrophique pour la reprise économique naissante après la pandémie de Covid-19", ajoute l'agence. "Les marchés financiers mondiaux et l'économie seraient bouleversés, et même en cas de résolution rapide, Les Américains paieraient pour ce défaut pendant des générations, puisque les investisseurs mondiaux croiraient à juste titre que les finances du gouvernement fédéral ont été politisées et qu'un temps viendrait peut-être où ils ne seraient pas payés pour ce qui leur est dû. Pour compenser ce risque, ils exigeraient des taux d'intérêt plus élevés sur les bons du Trésor qu'ils achètent. Cela exacerberait nos défis budgétaires à long terme et affecterait durablement l'économie (...)", imagine Moody's.

Les marchés financiers sont encore calmes, probablement car c'est devenu une pratique courante pour le Congrès de maintenir le suspense jusqu'à la dernière minute avant de trouver un moyen de relever le plafond de la dette. Il est donc espéré qu'il fasse encore de même cette fois, d'autant que les démocrates contrôlent les branches exécutive et législative du gouvernement. A mesure que l'échéance approche, les investisseurs devraient toutefois commencer à s'inquiéter. "Les taux d'intérêt augmenteront, lentement au début, puis plus rapidement. Et si les décideurs omettaient effectivement d'augmenter ou de suspendre la limite avant que le Trésor ne manque de liquidités et fasse défaut sur ses obligations, les taux d'intérêt monteraient en flèche, avec des coûts énormes pour les contribuables, les consommateurs et l'économie", scénarise l'agence.

Dans le cadre d'un scénario catastrophe de défaut des USA, si les législateurs se montent incapables de résoudre à temps la question du plafond de la dette, Moody's Analytics évalue, sur la base de ses simulations, que "près de 6 millions d'emplois seraient perdus et que le taux de chômage remonterait à près de 9%". Les marchés financiers s'effondreraient quant à eux. "Les cours des actions seraient réduits de presque un tiers au pire du selloff, effaçant 15 000 milliards de dollars de richesse des ménages. Les rendements du Trésor, taux hypothécaires et autres et les taux d'emprunt des entreprises grimperaient en flèche, au moins jusqu'à ce que le plafond de la dette soit ajusté et que les paiements du Trésor reprennent. Et même alors, les taux ne reviendraient jamais à l'endroit où ils étaient auparavant. Puisque les titres du Trésor américain ne seraient plus considérés sans risques, les générations futures d'Américains payeraient un lourd tribu économique".