Dégradation en vue ?

(Boursier.com) — Moody 's menace la Chine. L'agence de notation a abaissé la perspective associée à la note souveraine 'A1' du pays à 'négative', soulignant les inquiétudes croissantes concernant le niveau d'endettement de la deuxième économie mondiale. Le recours par la Chine à des mesures de relance budgétaire pour soutenir les gouvernements locaux et la spirale du déclin de l'immobilier posent des risques pour l'économie nationale, selon l'agence. "Le changement de perspectives reflète également les risques accrus liés à une croissance économique à moyen terme structurellement et durablement plus faible et à la réduction en cours du secteur immobilier. Ces tendances soulignent les risques croissants liés à l'efficacité des politiques, y compris le défi de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques qui soutiennent le rééquilibrage économique tout en prévenant l'aléa moral et en limitant l'impact sur le bilan de l'État".

La confirmation de la note 'A1' reflète les ressources financières et institutionnelles de la Chine pour gérer la transition de manière ordonnée. La vaste taille de son économie et son taux de croissance potentiel robuste, quoique en ralentissement, soutiennent sa forte capacité d'absorption des chocs, a souligné Moody's.

Moody's s'attend à ce que la croissance économique annuelle de la Chine ralentisse à 4,0% en 2024 et 2025, et atteigne une moyenne de 3,8% entre 2026 et 2030. Pékin s'est fixé cette année un objectif de croissance du produit intérieur brut de 5%.

Le gouvernement a réagi peu après l'annonce de Moody's, se disant " déçu " par la décision et affirmant que l'économie du pays " sera très résiliente et aura un grand potentiel ".