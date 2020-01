Moody's dégrade la note de Hong Kong

Moody's dégrade la note de Hong Kong









(Boursier.com) — Moody's Investors Service a abaissé les notes émetteur long terme et senior non garantie de Hong Kong de 'Aa2' à 'Aa3'. La perspective passe de 'négative' à 'stable'. Cette dégradation reflète principalement l'opinion de Moody's selon laquelle la solidité des institutions et de la gouvernance de Hong Kong est inférieure aux estimations précédentes. L'absence de plans concrets visant à répondre aux préoccupations politiques ou économiques et sociales de la population de Hong Kong, qui ont été mises en évidence au cours des neuf derniers mois, peut refléter une capacité institutionnelle inhérente plus faible que ce que Moody's avait précédemment estimé. Elle peut également indiquer que l'autonomie des institutions de la Région administrative spéciale (RAS) est plus limitée qu'on ne le pensait.

La stabilité des perspectives reflète une solidité budgétaire supérieure et une stabilité macroéconomique constante, que Moody's s'attend à voir persister pendant une période d'incertitude accrue quant aux évolutions politiques et sociales associées à une croissance faible ou négative du PIB. Conjuguées à l'évaluation selon laquelle, bien qu'un peu moins solides, les institutions et la gouvernance de Hong Kong demeurent nettement plus fortes que celles de la Chine (A1 stable), ces caractéristiques du crédit expliquent l'écart d'un cran entre les notes souveraines de Hong Kong et de la Chine, souligne l'agence.