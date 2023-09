Moody's alerte sur la dette américaine et le "shutdown"

Etats-Unis

(Boursier.com) — L 'agence de notation financière Moody's semble prête à sévir contre les Etats-Unis, prévenant que la fermeture du gouvernement ("shutdown") nuirait au crédit du pays, d'après des commentaires relayés par Reuters. L'avertissement parvient aux marchés un mois seulement après que Fitch a dégradé la note des États-Unis d'un cran en raison d'une crise sur le plafond de la dette. Les services gouvernementaux américains seraient perturbés et des centaines de milliers de travailleurs fédéraux seraient mis au chômage technique sans salaire si le Congrès ne parvenait pas à fournir des fonds pour l'exercice commençant le 1er octobre, insiste Moody's. L'éventuel "shutdown" serait une démonstration supplémentaire de la façon dont la polarisation politique à Washington affaiblit la politique budgétaire à une époque de pressions croissantes du fait de la hausse des taux d'intérêt, a déclaré à Reuters l'analyste de Moody's, William Foster.

"S'il n'y a pas de réponse efficace en matière de politique budgétaire pour tenter de compenser ces pressions, alors il est probable que cela ait un impact de plus en plus négatif sur le profil de crédit", a ajouté Foster, selon lequel "cela pourrait conduire à une perspective négative, voire à une dégradation à un moment donné, si ces pressions ne sont pas prises en compte". Moody's évalue pour l'heure les États-Unis 'Aaa' avec perspective stable, sa note la plus élevée. C'est la dernière grande agence à maintenir une telle notation, alors que Fitch a abaissé sa note d'un cran en août à 'AA+' - la même note que S&P. "La politique budgétaire est moins robuste aux Etats-Unis que dans de nombreux pays notés 'Aaa', et une nouvelle fermeture serait une preuve supplémentaire de cette faiblesse", a déclaré Moody's.

RBC Capital Markets a étudié de près cette question des fermetures gouvernementales. Le broker, cité par Yahoo! Finance, rappelle qu'avant les sept dernières fermetures du gouvernement (de 10 jours ou plus) remontant à 1976, la baisse médiane du S&P 500 a été de 10,2%. La plus forte baisse, de 19,8%, est survenue avant le "shutdown" ayant duré du 21 décembre 2018 au 23 janvier 2019. La plus petite baisse des actions s'est élevée à 3,7% avant la fermeture de 21 jours qui s'est terminée le 6 janvier 1996. Néanmoins, le broker relève que les marchés rebondissent généralement une fois un accord trouvé. De plus, dans les douze mois consécutifs à une fermeture de 10 jours ou plus, le S&P 500 a gagné 18,9% en donnée médiane. De plus, l'analyse des 20 fermetures intervenues depuis 1976 montre que les actions ont progressé dans 50% des cas pendant la fermeture effective.