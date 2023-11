Moody's abaisse sa perspective à 'négative' sur la dette des Etats-Unis

Le dernier triple A des Etats-Unis est en péril...

(Boursier.com) — Le dernier triple A des Etats-Unis est en péril. Ainsi, l'agence de notation Moody's vient de revoir à négative sa perspective portant sur la notation des USA. Cette perspective était auparavant 'stable'. L'agence évoque les importants déficits fiscaux et les taux plus élevés. La décision de l'agence, qui pourrait ouvrir la voie à une dégradation de son triple A, a attiré les critiques de l'administration Biden. Rappelons que l'agence Fitch avait dégradé les Etats-Unis plus tôt cette année. Moody's mentionne de son côté une polarisation politique continue au Congrès qui accroît le risque que les législateurs américains ne soient pas en mesure de trouver un accord sur un plan fiscal. L'agence n'anticipe pas de réponse politique au problème actuel de la dette avant 2025, du fait du calendrier politique de l'an prochain.

Parmi les grandes agences, S&P affiche une note 'AA+' concernant les Etats-Unis depuis une douzaine d'années, tandis que Fitch a revu sa notation de 'AAA' à 'AA+' en août. Moody's a conservé pour l'heure son triple A, mais l'abaissement de la perspective signale une potentielle dégradation à moyen terme. L'agence reconnaît la solidité économique et de crédit des USA, mais s'interroge donc sur la résolution du problème de la dette. L'administration Biden a exprimé son désaccord face au changement de perspective de l'agence, soulignant pour sa part l'économie américaine toujours forte et le caractère d'actif sécure et liquide des titres gouvernementaux. La forte hausse des rendements du Trésor a accru la pression préexistante sur l'accessibilité de la dette américaine, a affirmé pour sa part Moody's. Un abaissement de la note exacerberait les inquiétudes budgétaires. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a déclaré que la décision de Moody's soulignait l'échec du "programme de dépenses imprudentes" de Biden, face à une dette nationale de 33.600 milliards de dollars.