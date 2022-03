Montagnes russes : le pétrole tombe dans un "bear market" !

Après une envolée de 30% dans le sillage de l'invasion russe de l'Ukraine, les cours du WTI et du Brent ont rechuté de plus de 20% en une semaine, dans la crainte d'un ralentissement de la demande mondiale de brut.

(Boursier.com) — Après avoir flambé de plus de 30% suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier, les cours du pétrole viennent de rechuter de plus de 20% en quelques jours, entrant dans un marché baissier ("bear market"), selon la définition des traders.

Mardi soir, le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat avril) a perdu 6,4% pour revenir à 96,44$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord a lâché 6,4% à 99,91$, sous le seuil symbolique des 100$, après avoir frôlé les 140$ en séance le 7 mars dernier.

Le WTI a désormais perdu 22% par rapport à son sommet de 123,70$ le 8 mars dernier, et le Brent a lui aussi cédé 22% par rapport à son plus haut en clôture, le 8 mars à 127,98$.

Les deux variétés de pétrole pointent toutefois encore en hausse de plus de 25% depuis le 1er janvier, et de plus de 60% sur un an, soutenus par la reprise économique mondiale post-Covid, et une offre mondiale qui reste bridée par les producteurs de l'alliance Opep+ menée par l'Arabie saoudite et la Russie.

Covid-19 en Chine et guerre en Ukraine pourraient peser sur la demande de brut

L'invasion de l'Ukraine a semé lé zizanie depuis trois semaines sur les marché des matières premières à commencer par le pétrole, dont la Russie est le 2e producteur mondial. La crainte de sanctions occidentales sur le secteur a provoqué début mars une envolée des cours du brut, mais pour l'instant, ces sanctions n'ont pas affecté l'énergie et les matières premières. Par ailleurs, la demande chinoise menace de battre de l'aile pour cause de nouveaux confinements massifs, notamment à Shenzhen, en raison d'un rebond des cas de coronavirus.

Les marché estiment en outre que les négociations entre la Russie et l'Ukraine, qui se poursuivent, pour l'instant sans avancées notables, finiront par déboucher sur un cessez-le-feu et sur une désescalade des risques pour les marchés de l'énergie.

Les investisseurs s'inquiètent désormais d'un possible ralentissement de la demande mondiale, notamment en Chine pour cause de Covid et dans les autres régions du monde en raison des effets secondaires des sanctions économiques prises contre la Russie.

Mardi, l'Opep a publié son rapport mensuel dans lequel elle a suspendu ses prévisions d'offre et de demande mondiales, en soulignant "le risque baissier sur l'économie mondiale causé par la guerre en Ukraine".