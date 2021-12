Moins de croissance et beaucoup plus d'inflation en 2022 selon la BCE

Christine Lagarde s'exprime depuis 14h30 à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis 14h30 à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE. Le marché du travail continue à s'améliorer. Cela soutient les attentes de hausse des revenus et de la consommation des ménages. La croissance devrait néanmoins ralentir en fin d'année en lien avec la nouvelle vague de coronavirus. Cette croissance plus lente est susceptible de se prolonger jusqu'au début 2022.

Selon les dernières projections de la BCE, le PIB de la zone euro devrait progresser de 5,1% cette année (contre 5% précédemment), de 4,2% en 2022 (contre 4,6%), de 2,9% en 2023 (contre 2,1%) et de 1,6% en 2024.

L'inflation devrait rester élevée à court terme, mais la BCE s'attend à ce qu'elle diminue au cours de l'année prochaine. Elle devrait malgré tout se maintenir au-dessus de la barre des 2% une bonne partie de l'année prochaine. Concrètement, le taux d'inflation devrait atteindre 3,2% en 2022 (contre 1,7% envisagé précédemment), 1,8% en 2023 (contre 1,5%) et 1,8% en 2024.

La reprise de l'inflation reflète principalement une forte hausse des prix des carburants, du gaz et de l'électricité. En novembre, l'inflation énergétique a représenté plus de la moitié de l'inflation globale. La demande continue également de dépasser l'offre limitée dans certains secteurs. Les conséquences sont particulièrement visibles sur les prix des biens durables et des services aux consommateurs qui ont récemment rouvert. Les effets de base liés à la fin de la baisse de la TVA en Allemagne contribuent toujours à la hausse de l'inflation, mais seulement jusqu'à la fin de l'année. S'il existe une incertitude quant au temps qu'il faudra pour que ces problèmes soient résolus, les équipes de la BCE s'attendent à ce que les prix de l'énergie se stabilisent au cours de 2022, que les modes de consommation se normalisent et que les pressions sur les prix résultant des goulets d'étranglement de l'offre mondiale s'atténuent.

Globalement, la BCE juge les risques pesant sur les perspectives économiques comme globalement équilibrés. L'activité économique pourrait surpasser ses attentes si les consommateurs deviennent plus confiants et épargnent moins que prévu. En revanche, l'aggravation récente de la pandémie, y compris la propagation de nouveaux variants, pourrait être un frein plus persistant à la croissance. L'évolution future des prix de l'énergie et le rythme auquel les goulets d'étranglement de l'offre seront résolus constituent des risques pour la reprise et les perspectives d'inflation. Si les pressions sur les prix se traduisent par des hausses de salaires plus élevées que prévu ou si l'économie revient plus rapidement à pleine capacité, l'inflation pourrait s'avérer plus élevée.