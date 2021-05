Moins de créations d'emplois que prévu dans le privé aux Etats-Unis en avril

(Boursier.com) — Le secteur privé américain a créé 742.000 postes au mois de d'avril selon ADP, un niveau en-deçà des attentes du marché qui tablait sur 850.000 nouveaux emplois. En outre, les créations d'emplois dans le privé pour le mois de mars ont été révisées en hausse, de 48.000 à 565.000.

Les loisirs et l'hôtellerie, les secteurs le plus touchés par les fermetures d'entreprises liées à la pandémie, ont créé le plus d'emplois avec 237.000 nouveaux postes. Le commerce, le transport et les services publics ont également joué un rôle important en avril, avec 155.000 nouveaux emplois.