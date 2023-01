Modération de l'inflation confirmée en décembre en France

L'inflation a bien ralenti en France en décembre...

(Boursier.com) — L 'inflation a bien ralenti en France en décembre. Selon les données finales de l'Insee, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,1% sur un mois, après +0,3% en novembre. Sur un an, l'IPC augmente de 5,9%, après +6,2% le mois précédent. Cette baisse de l'inflation est due au ralentissement des prix de l'énergie (+15,1% après +18,4%) et, dans une moindre mesure, des services (+2,9% après +3,0%). Les prix de l'alimentation augmentent sur un an au même rythme qu'en novembre (+12,1%) et ceux des produits manufacturés accélèrent (+4,6% après +4,4%).

Harmonisé aux normes européennes, l'indice des prix à la consommation diminue de 0,1% sur un mois, après +0,4% le mois précédent. En glissement annuel, il progresse de 6,7%, après +7,1% en novembre.