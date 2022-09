Même le Japon voit son inflation grimper !

Même le Japon subit une poussée d'inflation ! L'indice national des prix à la consommation a grimpé ainsi de 3% en rythme annuel au mois d'août 2022,...

(Boursier.com) — Même le Japon subit une poussée d'inflation ! L'indice national des prix à la consommation a grimpé ainsi de 3% en rythme annuel au mois d'août 2022, contre 2,8% de consensus FactSet et 2,6% un mois avant. Le "CPI core", hors éléments, a augmenté de 2,8% sur la même période contre un consensus de 2,7%. Ainsi, l'inflation des prix à la consommation dépasse désormais l'objectif de la Banque du Japon, pour le cinquième mois consécutif. L'inflation japonaise atteint même un plus haut de près de huit ans. Les spécialistes anticipent une inflation de plus de 3% en octobre et un niveau durablement supérieur à l'objectif de la Banque du Japon de 2%. La pression haussière sur les prix provient notamment des matières premières, alors que le yen s'affaiblit quant à lui, accentuant la progression des coûts.