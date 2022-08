Matières premières : pourquoi le zinc s'envole ?

Le zinc s'enflamme de plus de 6% ce mardi à Londres après que l'une des plus grandes fonderies d'Europe eut annoncé qu'elle arrêterait sa production à...

(Boursier.com) — Le zinc s'enflamme de plus de 6% ce mardi à Londres après que l'une des plus grandes fonderies d'Europe eut annoncé qu'elle arrêterait sa production à partir du 1er septembre "jusqu'à nouvel ordre". La fonderie de Budel aux Pays-Bas, contrôlée par le géant du trading de commodities Trafigura via Nyrstar NV, qui a une capacité de production de 315.000 tonnes de zinc par an, sera mise en état d'entretien et de maintenance, a annoncé la société belge dans un communiqué. L'usine fonctionne à un rythme réduit depuis le quatrième trimestre de l'année dernière en raison de la flambée des prix de l'énergie.

La forte hausse des coûts de l'énergie - exacerbée par la décision de la Russie de réduire les livraisons de gaz vers l'Europe après son invasion de l'Ukraine - exerce une pression sur la production industrielle dans toute la région. Très gourmandes en énergie, les fonderies voient leur rentabilité fondre avec l'envolée des prix de l'électricité qui atteignent des niveaux jamais vus sur le Vieux continent.