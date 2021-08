Matières Premières : le minerai de fer rebondit vigoureusement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le minerai de fer rebondit fortement ce mardi, dans l'espoir d'une accélération de la croissance économique mondiale, grâce éventuellement à un soutien supplémentaire du gouvernement chinois qui stimulera la demande d'acier. Les contrats à terme à Singapour grimpent de plus de 10% à 150,5 dollars la tonne. Ils restent toutefois bien en-deçà de leur niveau record de plus de 200$ la tonne atteint mi-juillet.

Le directeur de la Banque centrale chinoise a promis de stabiliser l'offre de crédit et d'augmenter le montant des fonds soutenant les petites entreprises et l'économie réelle, après le ralentissement du crédit et de la croissance économique en juillet. Les stocks de minerai de fer dans les principaux ports chinois ont augmenté de 1,3% la semaine dernière, signalant un ralentissement de la consommation, tandis que la production d'acier a diminué en juillet. En Chine, "les gens espèrent de nouvelles mesures de relance ciblant le secteur des infrastructures, car l'immobilier et l'industrie manufacturière semblent sombres", affirme à 'Bloomberg' Erik Hedborg, analyste principal chez CRU Group. "Dans le reste du monde, nous voyons la production d'acier se stabiliser à des niveaux inférieurs à ceux d'avant la pandémie".

Par ailleurs, la validation définitive aux Etats-Unis du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech laisse espérer une accélération de la campagne de vaccination outre-Atlantique avec, in fine, un impact positif sur l'économie nationale. L'accord de la FDA constitue, selon l'autorité américaine de santé, "une étape clé en matière de santé publique". Il s'agit du premier vaccin anti-covid officiellement validé par l'agence américaine, qui n'avait jusqu'ici accordé que des autorisations d'urgence. Cet accord pourrait permettre de convaincre les hésitants, alors que la majeure partie de la population américaine est déjà vaccinée.