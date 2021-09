Matières Premières : l'aluminium au plus haut depuis 2008

L'aluminium poursuit sa marche en avant ce mercredi avec des prix plus observés depuis 2008...

(Boursier.com) — L 'aluminium poursuit sa marche en avant ce mercredi avec des prix plus observés depuis 2008. Le coup d'Etat militaire en Guinée,l'un des plus importants producteurs mondiaux de bauxite, la roche dont est extrait l'aluminium, a renforcé les craintes d'un resserrement de l'offre à un moment où la demande explose avec le développement à marche forcée de l'électrique dans l'automobile et la construction de bâtiments moins énergivores dans le cadre de la transition énergétique.

Un peu plus tôt dans la journée, les cours du contrat à terme à trois mois ont dépassé la barre des 2.800$ la tonne sur le London Metal Exchange (LME), au plus haut depuis 13 ans. Ils affichent un gain de plus de 38% depuis le début de l'année et d'environ 90% par rapport à leur plancher d'avril 2020.

Avant les bouleversements politiques en Guinée, les cours de l'aluminium avaient déjà été propulsés cet été au plus haut depuis 10 ans par la nouvelle politique de la Chine, qui a ordonné une réduction de l'activité de ses fonderies, en invoquant la nécessité de réduire la pollution atmosphérique. Or, la Chine produit 60% de l'aluminium dans le monde, ce qui fait craindre une pénurie de ce métal de plus en plus demandé pour l'emballage, l'automobile et la construction...

Chez Goldman Sachs, qui annonçait dès 2020 l'avènement d'un nouveau super-cycle de hausse des matières premières, l'analyste Nicholas Snowdon a récemment relevé ses prévisions de prix de l'aluminium à 3.200$ la tonne d'ici douze mois, soit un potentiel de hausse de plus de 15%.