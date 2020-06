Marchés : Wall Street hésite, le dollar et les taux baissent après la Fed

La Bourse américaine évolue en dents de scie, mercredi soir, après que la Fed a fait savoir qu'elle n'envisageait pas de relever ses taux directeurs avant la fin 2022. Le dollar signe sa 10e séance de baisse...

(Boursier.com) — La Bourse américaine évolue en dents de scie, mercredi soir, tandis que le dollar se replie, après les annonces de la Fed, qui envisage de maintenir ses taux directeurs proche de zéro jusqu'à la fin 2022, et s'attend à un plongeon de 6,5% du PIB des Etats-Unis cette année face à une crise sanitaire aux conséquences encore difficiles à appréhender.

Les indices boursiers ont d'abord réagi positivement à ces annonces, le Dow Jones (+0,27%) et le S&P 500 (+0,48%) repassant dans le vert, tandis que le Nasdaq a accru son avance (+1,29%) un quart d'heure après la publication de la Fed. Cependant, une heure plus tard, le DJIA (-0,66%) et le S&P 500 (-0,22%) sont retombés en perte, tandis que le Nasdaq a réduit ses gains (+0,95%).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar reculait de 0,24% à 96,10 pts, signant ainsi sa 10e séance de baisse consécutive. Sur les marchés obligataires, le rendement des T-Bonds à 10 ans a chuté de 9 points de base à 0,74% après les annonces de la Fed.

Le président de la Fed Jerome Powell a indiqué que "nous ne pensons même pas à penser à relever les taux"... Lors de sa conférence de presse, il a ajouté que les "mois qui viennent seront cruciaux pour comprendre ce qui se passe vraiment dans l'économie".

La banque centrale a précisé que dans les prochains mois, elle allait poursuivre ses achats de Bons du Trésor et d'actifs adossés à des emprunts hypothécaires (MBS) résidentiels et commerciaux, au moins à leur rythme actuel, afin d'assurer un fonctionnement fluide des marchés. La Fed a ajouté qu'elle était prête à utiliser "toute la gamme de ses outils pour soutenir l'économie américaine face aux défis actuels".