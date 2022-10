Marchés : les taux britanniques chutent et la livre bondit après le rétropédalage du gouvernement

Nouvelle journée de forte détente sur le marché de la dette britannique...

(Boursier.com) — Nouvelle journée de forte détente sur le marché de la dette britannique. Les 'gilts' s'envolent pendant que les taux chutent fortement (ils évoluent en sens inverse) après la volte-face du gouvernement de Liz Truss. Le taux du 10 ans perd 41 points de base à 3,9% alors que celui du deux ans abandonne 40 pb à 3,4%. La livre sterling rebondit pour sa part de 1,1% face au billet vert, à 1,298$.

Tout juste nommé ministre des Finances britannique, Jeremy Hunt a annoncé que le gouvernement allait revenir sur la quasi-totalité des mesures fiscales annoncées le 23 septembre par son prédécesseur dans le cadre du plan visant à doper la croissance économique du Royaume-Uni. Selon Jeremy Hunt, les nouvelles mesures fiscales se traduiront par des recettes supplémentaires de 32 milliards de livres (36,78 MdsE) par an. Jeremy Hunt a remplacé au pied levé Kwasi Kwarteng, limogé vendredi après la tempête qui a suivi la présentation du programme économique et fiscal de Liz Truss.

Le gouvernement entend également limiter les aides accordées en matière d'énergie, avec un plafonnement des prix qui s'arrêterait en avril 2023. Au-delà de cette date, le gouvernement cherchera d'autres solutions pour venir en aide aux ménages les plus modestes, a précisé le nouveau Chancelier de l'échiquier. "Il y aura des décisions plus difficiles, j'en ai peur, à la fois sur les impôts et les dépenses alors que nous respectons notre engagement à réduire la dette en tant que part de l'économie à moyen terme", a ajouté J.Hunt, notant que la priorité sera de protéger "les plus vulnérables".