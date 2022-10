Marchés : les taux américains s'envolent alors que le rendement de la dette britannique chute

Situation diamétralement opposée sur les marchés obligataires américains et britanniques...

(Boursier.com) — Situation diamétralement opposée sur les marchés obligataires américains et britanniques. Pendant que les taux de la dette américaine se tendent fortement après l'annonce d'une inflation au plus haut depuis 40 ans outre-Atlantique, les rendements de la dette britannique chutent dans l'espoir de voir le gouvernement de Liz Truss revenir sur son plan de réductions d'impôt massives non financées. Le taux du Trésor à 10 ans grimpe de 14 points de base à 4,036% alors que celui de la dette britannique de même échéance recule de 14 pb à 4,281%. Le rendement du Trésor à 30 ans a lui brièvement atteint la barre des 4% (+11 pb), au plus haut depuis 2011.

L'indice des prix à la consommation de base, qui exclut les aliments et l'énergie, a augmenté de 6,6% sur un an en septembre aux Etats-Unis, du jamais vu depuis 1982, selon les données du département du Travail. Par rapport au mois précédent, l'IPC 'core' affiche une hausse de 0,6% pour un deuxième mois. L'IPC global a de son côté crû de 0,4% le mois dernier et de 8,2% par rapport à l'année dernière.

Dans la foulée d'un solide rapport sur l'emploi dévoilé la semaine dernière, ces données cimentent un peu plus les attentes d'une hausse supplémentaire des taux d'intérêt de 75 points de base de la Fed lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en novembre et alimentent la spéculation sur une cinquième augmentation consécutive de cette taille en décembre. L'outil FedWatch en temps réel donne désormais une probabilité de 95% d'un nouveau resserrement de 75 points de base le 2 novembre, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%. L'hypothèse d'une hausse de taux de 1% à cette date n'est par ailleurs plus exclue, avec une probabilité de 5%.

Outre-Manche, les responsables du gouvernement et du Trésor discuteraient de la manière dont ils peuvent revenir sur le paquet de réductions d'impôts dévoilé le mois passé, selon les sources de 'Bloomberg' et de 'Sky News'. "Downing Street dément tout changement au mini-budget mais on me dit de plusieurs sources que des discussions sont en cours sur les parties qui pourraient être abandonnées face à l'ampleur des inquiétudes", a de son côté déclaré sur Twitter Sam Coates, rédacteur-en-chef politique de 'Sky News'.

La Première ministre britannique a pourtant déclaré mercredi qu'elle ne reviendrait pas sur ses vastes réductions d'impôts et ne réduirait pas les dépenses publiques, cherchant à rester ferme malgré les inquiétudes suscitées par son changement de politique économique. Plus que des soubresauts, l'annonce de ce plan a provoqué un véritable vent de panique sur les marchés financiers outre-Manche, obligeant la Banque d'Angleterre à intervenir pour tenter de faire revenir le calme dans les salles de marché.