Marchés : les indices flambent, dans l'espoir d'un accord Russie-Ukraine

(Boursier.com) — La hausse s'accélère sur les places boursières mondiales, le CAC 40 s'envolant désormais de plus de 4,5% sur les 6.600 pts, le Dow Jones de 1,5% et le Nasdaq de près de 3% ! L'Ukraine et la Russie auraient en effet fait des progrès significatifs en vue d'un plan de paix provisoire en 15 points comprenant un cessez-le-feu et un retrait russe, si Kiev déclarait la neutralité et acceptait les limites de ses forces armées, selon trois personnes impliquées dans les pourparlers citées par le Financial Times. Dans le cadre d'un tel accord, Kiev renoncerait à ses ambitions d'intégration au sein de l'OTAN en échange de garanties de sécurité des puissances occidentales.

L'accord potentiel aurait été discuté en totalité pour la première fois lundi par les négociateurs ukrainiens et russes. Parmi les concessions, l'Ukraine accepterait de ne pas abriter de bases militaires étrangères et renoncerait à l'OTAN, en échange de la protection d'alliés tels que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. La nature des garanties occidentales pour la sécurité ukrainienne et leur acceptabilité par Moscou restent à définir et pourrait constituer un obstacle, tout comme le statut des territoires ukrainiens saisis par la Russie et ses mandataires en 2014.

Moscou et Kiev ont affirmé ce mercredi avoir fait des progrès sur les termes d'un accord, mais les responsables ukrainiens demeurent sceptiques quant au plein engagement de Vladimir Poutine à la paix, et s'inquiètent du fait que le Kremlin puisse juste chercher à gagner du temps pour regrouper ses forces et reprendre son offensive de plus belle. Un conseiller senior de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a indiqué au FT que tout accord impliquerait un retrait des troupes russes du territoire ukrainien conquis depuis l'invasion qui a débuté le 24 février.

Dans le cadre du deal espéré, l'Ukraine maintiendrait ses forces armées mais serait contrainte de rester en dehors des alliances militaires telles que l'OTAN, et s'abstiendrait de loger des bases ou installations militaires sur son territoire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé par ailleurs ce jour par vidéoconférence au Congrès américain. "Nous avons besoin de vous maintenant", a lancé le leader ukrainien, après une standing ovation des membres du Congrès. "En ce moment, le destin de notre pays est en train de se décider", a affirmé Zelensky, louant la bravoure de son peuple. Il a rappelé notamment les épisodes de Pearl Harbor ou des attentats du World Trade Center. Le président de l'Ukraine a demandé aux législateurs américains "des avions et des systèmes de défense aérienne", du moins "si la zone d'interdiction de vol est trop demander". "J'ai un besoin. J'ai besoin de protéger notre ciel", a-t-il insisté, estimant en outre que les ports américains devraient être fermés à la Russie. Il en appelle également aux entreprises américaines, afin qu'elles quittent toutes la Russie.

Zelensky s'est adressé aussi directement au président américain Joe Biden : "Je souhaite que vous soyez le leader du monde", ce qui signifie le leader de la paix.

Le président ukrainien avait précisé auparavant que les négociations avec la Russie allaient reprendre aujourd'hui. Les pourparlers sembleraient plus réalistes, aux dires du leader ukrainien, qui juge toutefois que davantage de temps sera nécessaire avant une éventuelle décision. Une Ukraine neutre mais affichant une armée propre, sur le modèle de l'Autriche ou de la Suède, serait une solution de compromis envisagée, a affirmé pour sa part le Kremlin ce mercredi. "C'est une variante qui est actuellement discutée et qui pourrait vraiment être considérée comme un compromis", a indiqué Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe. Zelensky a précisé hier que l'Ukraine était prête à accepter des garanties de sécurité de la part des pays occidentaux quitte à renoncer à l'adhésion à l'OTAN.

Notons que Vladimir Poutine vient de réaffirmer ce jour que la Russie n'entendait pas occuper l'Ukraine. Le leader russe juge que l'Ukraine pourrait avoir des armes nucléaires dans un avenir prévisible, et estime le pays soutenu par les puissances occidentales, dans la planification d'une agression contre la Russie. Il justifie ainsi l'intervention de son pays. Le Kremlin a en outre demandé à Washington de cesser de fournir des armes à l'Ukraine, selon l'agence russe Interfax. Le président russe se dit ouvert au dialogue, mais indique dans le même temps que "toutes nos tâches seront finalisées". Il estime que les problèmes de l'Occident "ne feront qu'augmenter", alors qu'il fait déjà face à la flambée des coûts de l'énergie.

Le Kremlin est prêt à discuter d'un statut neutre pour l'Ukraine dans les négociations en cours mais elle atteindra les objectifs de son intervention militaire, a asséné le président russe lors d'une intervention devant ses ministres retransmise à la télévision d'Etat. Moscou présente cette offensive militaire en Ukraine comme une "opération spéciale" pour garantir sa propre sécurité, et juge que l'Occident veut dominer le monde et démembrer la Russie. Poutine prévient les pays occidentaux que l'inflation et le chômage vont augmenter, alors que l'Occident cherche à "nuire à l'ensemble de l'économie russe".