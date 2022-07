Marchés : les craintes de récession persistent

Alors que les marchés financiers tentent de se redresser après la purge des derniers mois, les craintes de récession, quant à elles, persistent...

(Boursier.com) — Alors que les marchés financiers tentent de se redresser après la purge des derniers mois, les craintes de récession, quant à elles, persistent. Le FMI a prévenu que l'inflation, les hausses des taux d'intérêt, le ralentissement chinois, ou encore les sanctions contre la Russie, pourraient provoquer une récession mondiale. La Fed, de son côté, semble toujours se diriger vers une nouvelle hausse de taux de 75 points de base en juillet, afin de contrer l'inflation et malgré le ralentissement de la croissance. La Banque du Japon devrait quant à elle réviser ses estimations d'inflation et de croissance plus tard ce mois, alors que l'affaiblissement du yen et l'inflation contraignent les compagnies à répercuter les coûts aux consommateurs. Un sondage d'analystes relayé par Reuters suggère pour sa part que le dollar devrait rester fort durant au moins un trimestre supplémentaire du fait du durcissement monétaire de la Fed.

Du côté des points positifs, les futures sur l'essence s'affichent en baisse de plus de 22% depuis juin, alimentant les espoirs d'une baisse prochaine des prix aux États-Unis, comme le constate The Hill.

La Chine alimente quant à elle également quelques espoirs ce jour, puisque Pékin envisagerait d'autoriser les gouvernements locaux à émettre pour 220 milliards de dollars d'obligations spéciales au deuxième semestre, afin d'accélérer les investissements en infrastructures. La Chine a aussi annoncé une série de mesures pour stimuler la demande automobile. En revanche, les nouvelles restent très mitigées sur le front épidémique, avec des infections quotidiennes en vive hausse à Shanghai, au plus haut depuis fin mai, et une obligation vaccinale émise par Pékin.