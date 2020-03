Marchés : les banques centrales en renfort !

Alors que Donald Trump maintient la pression sur la Fed pour qu'elle assouplisse encore sa politique de taux, certains ne se font pas tant prier

Crédit photo © Reuters / Jonathan Ernst

(Boursier.com) — Alors que Donald Trump maintient la pression sur la Fed pour qu'elle assouplisse encore sa politique de taux, certains ne se font pas tant prier. La Banque d'Angleterre (BoE) a ainsi abaissé ce jour son taux directeur pour la première fois en pratiquement trois ans et demi, afin de soutenir l'économie face à l'impact de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Ainsi, les membres du comité monétaire de la banque centrale britannique ont réduit leur taux de 0,75% à 0,25%. "Bien que l'ampleur du choc économique généré par le Covid-19 soit hautement incertaine, l'activité ralentira probablement de manière importante dans les mois à venir", analyse la BoE, qui agit hors des réunions monétaires programmées pour la première fois depuis 2008. La BoE se réunira officiellement dans deux semaines. Les taux britanniques sont désormais au plus bas. La BoE a par ailleurs assoupli les conditions de solvabilité des banques et lancé un dispositif dédié aux petites entreprises.

L'institut national britannique de la statistique (ONS) a annoncé une stabilité du produit intérieur brut sur le mois de janvier 2020, contre un consensus de +0,2%. Sur les trois mois à fin janvier 2020, le PIB est encore inchangé, alors que les économistes espéraient une légère croissance.

Christine Lagarde s'est également exprimée, alors que les décisions éventuelles de la Banque centrale européenne (BCE) sont attendues demain. La dirigeant de la BCE souligne que la Banque étudie tous les outils à sa disposition, particulièrement ceux permettant de fournir des financements très bon marché. C'est du moins ce qu'a déclaré la dirigeante ce jour aux chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne, selon des propos relayés par Bloomberg. Lagarde a prévenu les dirigeants de l'UE durant une téléconférence que sans réponse concertée, l'Europe pourrait faire face à un scénario comparable à celui de la crise de 2008. La patronne de la BCE a ajouté que les mesures monétaires ne pouvaient être efficaces qu'avec la contribution des gouvernements. Les marchés espèrent une nouvelle baisse du taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la BCE, fixé pour l'heure à -0,5%.

A l'issue d'un sommet européen extraordinaire, tenue par vidéoconférence en raison de l'épidémie, les dirigeants de l'UE ont annoncé hier soir la mise en place d'un fonds d'investissement doté au total de 25 milliards d'euros. En outre, l'UE va assouplir les règles financières imposées à ses membres afin d'affronter cette période de crise... "Une application souple des règles de l'UE en particulier concernant les aides d'Etat et le Pacte de stabilité et de croissance (qui encadre les déficits budgétaires : ndlr) sera nécessaire", a indiqué le président du Conseil européen, Charles Michel, à l'issue de ce sommet européen...

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré qu'elle allait utiliser "tous les instruments à disposition" pour soutenir les économies affectées par l'épidémie de nouveau coronavirus. Elle a annoncé la mise en place d'un "fonds d'investissement en réponse au coronavirus", doté de 25 MdsE, qui sera destiné aux systèmes de santé, aux petites entreprises, au marché du travail et aux secteurs vulnérables de l'économie. "Nous ferons usage de toute la flexibilité qui existe dans le pacte de stabilité et de croissance", a-t-elle assuré, promettant d'apporter "des idées concrètes devant l'Eurogroupe qui se réunit lundi". Pour que le fonds puisse atteindre 25 MdsE très rapidement, "je demanderai au Conseil et au Parlement cette semaine de débloquer 7,5 MdsE de liquidités", a précisé Ursula von der Leyen, qui mettra en place un groupe de travail pour s'assurer "que l'argent arrive dans les prochaines semaines".

La Réserve Fédérale américaine et plusieurs autres banques centrales ont déjà réduit leurs taux la semaine dernière. La Banque centrale d'Islande vient d'ailleurs d'annoncer aussi ce mercredi une réduction de son taux directeur d'un demi-point, à 2,25% désormais, plus bas historique.

Donald Trump juge les actions de la Fed encore insuffisantes. "Notre pathétique et lente Réserve Fédérale, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop vite et les a abaissés trop tard, devrait ramener nos Taux vers le bas au niveau de ceux des nations concurrentes. Ils disposent maintenant d'un avantage allant jusqu'à deux points, avec une aide encore plus importante sur les devises. Stimulez aussi!", a lancé le président américain sur Twitter hier mardi. "La Fed doit être un leader, pas un suiveur très tardif, ce qu'elle a été!", a ajouté Trump.

La Fed n'a pourtant pas attendu le 18 mars pour ajuster sa politique monétaire, agissant par surprise le 3 mars dernier face à la situation exceptionnelle née de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. La Banque avait opté pour un geste fort, une baisse des taux d'un demi-point sur les 'fed funds', dont le taux est désormais ramené entre 1 et 1,25%. Selon le communiqué alors publié par la Banque centrale américaine, les fondamentaux de l'économie des Etats-Unis restent solides, mais l'épidémie de coronavirus fait peser des risques sur l'activité. Compte tenu de ces risques et afin d'assurer l'emploi maximal et la stabilité des prix, le Federal Open Market Committee avait décidé de réduire ses taux de 1/2 point de pourcentage. Le Comité disait par ailleurs surveiller attentivement les développements et les implications en termes de perspectives économiques. La Fed entend utiliser ses outils pour agir de manière appropriée afin de soutenir l'économie.

"Nous avons observé la propagation du virus... Nous avons perçu un risque pesant sur les perspectives économiques et avons choisi d'agir", avait ajouté Powell. En effet, les risques auraient selon lui changé de manière significative...

Le CAC 40 gagne actuellement 2% à 4.729 pts. Le DAX s'accorde 2,6% à 10.746 pts...